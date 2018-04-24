Son dakika: Trump'tan 1915 olayları açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Ermenilerin 1915 Olayları’nı andığı 24 Nisan’da yayınlanan açıklamasında, ‘soykırım’ ifadesini kullanmadı. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ikinci 24 Nisan açıklamasını yapan Trump, selefi Barack Obama’nın açtığı yoldan giderek bir kez daha ‘soykırım’ yerine ‘Meds Yeghern’ (Ermenicede "Büyük Felaket) ifadesini kullandı. Ancak Trump’ın bu yılki açıklamasında geçen yıla oranla daha sert bir dil kullanıldı. Trump 2017 açıklamasında Türkiye ve Ermenistan’ın tarihle yüzleşme için attığı adımlara vurgu yaparak nispeten pozitif ifadeler kullanmayı tercih etmişti. Trump’ın 2018 açıklaması ise ABD Kongresi’nden kendisine gönderilen ve ‘soykırımı’ tanımasını isteyen 102 imzalı mektubun ve geçen seneden beri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun gündemine gelmeyi bekleyen son tasarının izlerini taşıyor.
Trump’ın 24 Nisan 2018 açıklamasının tam metni şöyle:
‘BİR BUÇUK MİLYON’ VURGUSU
-Bugün 20. yüzyılın en büyük kıyımlarından ‘Meds Yeghern’i (Büyük Felaket) anıyoruz. Osmanlı İmparatatorluğu’nun son yıllarında Bir buçuk milyon Ermeni sınır dışına sürüldü, katledildi ya da ölüme yürüdü. 1915’in korkunç olaylarını hatırlıyor, hayatlarını kaybedenler ile acı çekenlerin yasını tutuyoruz.
KURTULANLARA YARDIM EDENLERE SELAM
-Bu vesileyle, şiddeti sonlandırmak için uğraşan ve daha sonra Ermeni halkına ‘Yakın Doğu Yardım Fonu’ aracılığıyla yardım eden ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Büyükelçisi Henry Morgenthau gibi kurtulanların yardımına koşan ve cemaatlerini yeniden kurmaları için destek olan bireylerin cesaretini de anıyoruz. Pek çoğu Amerika’da yeni hayatlar kuran ve ülkemize sayısız katkılar yapan Ermeni halkının dayanıklılığını toplarlanma kabiliyetini de derin bir saygıyla not ediyoruz.
HOŞGÖRÜLÜ BİR GELECEK İÇİN GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA GEREKİYOR
-Acı çekenlerin hatırasını onurlandırırken aynı zamanda bu tür kıyımların tekrar yaşanmamasına yönelik bağlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Geçmişin acı unsurlarıyla yüz yüze gelip hesaplaşmanın daha hoşgörülü bir gelecek kurmanın gerekli bir adımı olduğunu vurguluyoruz.
-Bu mukaddes günde kayıplarının hatırasını onurlandıran ve daha iyi bir gelecek için birlikte çalışma yönündeki bağlılıklarını ortaya koyan dünyanın her yanındaki Ermeni halkının yanındayız.’
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