Son dakika... Trump'ın 'vuracağız' açıklamasına Rusya'dan jet yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından bir mesaj yayımlayarak, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalı" dedi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği saldırıya yönelik 'tarafsız bir soruşturma' yürütülmesini talep etti.
Rusya- ABD arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi. Zaharova, "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil teröristlere doğru uçmalı" ifadesini kullandı.
Zaharova Facebook'tan, "Akıllı füzeler kendi topraklarında terörizm ile mücadele eden yasal yönetimlere değil, uluslararası teröristlere doğru uçmalı. Bu arada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uyarıyor. Bölgeye atılacak füzeler kimyasal silah kullanıldığına dair tüm kanıtları yok edebileceğini söylüyor. Belki de plan zaten kimyasal provokasyonun izlerini silmek. Böylece müfettişler yerde artık hiçbir şey bulamayacak" açıklamasında bulundu.
Trump Twitter'dan Rusya'ya yönelik bu ifadeleri kullanmıştı:
"Rusya, Suriye'ye ateşelenen bütün füzeleri düşüreceği sözünü verdi! Hazır ol Rusya, çünkü onlar geliyor, güzel ve yeni ve 'akıllı'! Gazla öldüren ve bundan keyif alan bir hayvanla partner olmamalısınız."
Trump bu açıklamasından 40 dakika sonra tansiyonu düşüren bir tweet atmıştı:
"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun."
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