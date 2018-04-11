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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Trump'ın 'vuracağız' açıklamasına Rusya'dan jet yanıt
GeriDünya Son dakika... Trump'ın 'vuracağız' açıklamasına Rusya'dan jet yanıt
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Dünya
11.04.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump'ın 'vuracağız' açıklamasına Rusya'dan jet yanıt

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Son dakika... Trump'ın 'vuracağız' açıklamasına Rusya'dan jet yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından bir mesaj yayımlayarak, "Akıllı füzeler teröristlere doğru uçmalı" dedi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği saldırıya yönelik 'tarafsız bir soruşturma' yürütülmesini talep etti.

Rusya- ABD arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi. Zaharova, "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil teröristlere doğru uçmalı" ifadesini kullandı.

Zaharova Facebook'tan, "Akıllı füzeler kendi topraklarında terörizm ile mücadele eden yasal yönetimlere değil, uluslararası teröristlere doğru uçmalı. Bu arada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uyarıyor. Bölgeye atılacak füzeler kimyasal silah kullanıldığına dair tüm kanıtları yok edebileceğini söylüyor. Belki de plan zaten kimyasal provokasyonun izlerini silmek. Böylece müfettişler yerde artık hiçbir şey bulamayacak" açıklamasında bulundu.

Trump Twitter'dan Rusya'ya yönelik bu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya, Suriye'ye ateşelenen bütün füzeleri düşüreceği sözünü verdi! Hazır ol Rusya, çünkü onlar geliyor, güzel ve yeni ve 'akıllı'! Gazla öldüren ve bundan keyif alan bir hayvanla partner olmamalısınız." 

Trump bu açıklamasından 40 dakika sonra tansiyonu düşüren bir tweet atmıştı:

"Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil en kötü seviyede. Bunun için neden yok. Rusya'nın ekonomisine yardım etmemiz için bize ihtiyacı var, bu çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanmayı durdurun."

Son dakika Dünya dehşet içinde Trump: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya
Son dakika! Dünya dehşet içinde! Trump: Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya

Ayrıntılar geliyor...

 

 

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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