Son dakika... Trump'dan Suriye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinde Suriye'deki gelişmelere ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump paylaşımında şu sözleri yazdı:

"ABD Başkanı Trump: ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi geri çektik. Bu aptal savaşlar sona ermeli. Türkiye Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lı teröristlerin sorumluluğunu üstlenmeli. Kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdik ama bu silahlar yoktu"

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z