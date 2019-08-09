Son dakika...Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim'den dün güzel bir mektup aldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan dün güzel bir mektup aldım" şeklinde bir açıklama yaptı.
Trump, Kuzey Kore lideriyle yeniden bir görüşme gerçekleştirebileceğinin sinyalini de verdi.
Trump, Japonya ve Güney Kore'nin de birbirleriyle iyi geçinmeleri gerektiğini vurguladı.
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