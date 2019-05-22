Son dakika... Trump ve Çin lideri Xi görüşmesi
ABD lideri Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in Haziran sonunda görüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalar yapıldı. Bakan Mnuchin, İki ülkenin yeniden pazarlık masasına oturmasını umduğunu ifdade etti.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD lideri Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in Haziran sonunda görüşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirdi.
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