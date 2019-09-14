Son dakika... Trump: Usame bin Ladin'in oğlu operasyonla öldürüldü
ABD Başkanı Donald Trump: Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda öldürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in ABD tarafından Afganistan-Pakistan sınırında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonu sonucunda öldürüldüğünü doğruladı.
Açıklamada, Hamza bin Ladin'in ölümünün, "El Kaide'yi hem önemli liderlik yeteneklerinden hem de örgütün önemli operasyonel faaliyetlerinden yoksun bıraktığı" belirtildi.
Trump söz konusu operasyonun ne zaman ve tam olarak nerede gerçekleştirildiğine dair bilgi vermedi.
ABD medyası geçtiğimiz ay Hamza bin Ladin'in öldüğünü duyurmuş fakat Beyaz Saray konuyu ilişkin açıklama yapmamıştı.
Hamza bin Ladin'in terör örgütü El-Kaide'nin yeni lideri olması bekleniyordu.
El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise 2011 yılında öldürülmüştü.
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