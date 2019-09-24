ABD resmen çalkalanıyor! Harekete geçildi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesi öncesi, ABD'nin bu ülkeye yaptığı yardımları askıya aldığını doğruladı. Trump Twitter'dan görüşmenin dökümünün yayımlanması için talimat verdiğini duyurdu. Öte yandan ABD medyasında çıkan haberlere göre Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Trump'ın azil sürecinin başlatılması için soruşturma açılmasını isteyeceği belirtildi.
Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi, gazetecilere BM Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı, ülke medyasında, Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinden önce bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı.
Trump, iddiaları kabul ederek, "Avrupa ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edene kadar bu yardımları askıda tutacağım, çünkü yardım yapmıyorlar." diye konuştu.
TALİMATI VERDİ
Trump Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu anda Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil ediyorum ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığım telefon görüşmesinin tamamen gizliliği kalkmış ve redaksiyondan geçmemiş dökümünün yarın yayımlanması için talimat verdim." ifadesini kullandı.
Görüşmenin dökümü yayımlanınca bunun ne kadar "dostça ve tamamen uygun bir görüşme olduğunun" görüleceğini belirten Trump, "Biden ve oğlunun aksine ortada bir baskı ve bir karşılık bekleme durumu yok. Bu olanlar, tüm zamanların en büyük ve en yok edici cadı avının devamından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.
SORUŞTURMA ÇAĞRISI
Öte yandan ABD medyasında çıkan haberlere göre Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ilerleyen saatlerde Trump'ın azil sürecinin başlatılması için soruşturma açılmasını isteyeceği belirtildi.
ABD'DE "BİDEN" İDDİALARI
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.
Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti.
DEMOKRATLARLA KRİZ
Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da iddia edilmişti.
Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki gösteriyor.
Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle