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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.09.2019 - 20:05, Son Güncelleme:

ABD resmen çalkalanıyor! Harekete geçildi

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ABD resmen çalkalanıyor! Harekete geçildi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesi öncesi, ABD'nin bu ülkeye yaptığı yardımları askıya aldığını doğruladı. Trump Twitter'dan görüşmenin dökümünün yayımlanması için talimat verdiğini duyurdu. Öte yandan ABD medyasında çıkan haberlere göre Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Trump'ın azil sürecinin başlatılması için soruşturma açılmasını isteyeceği belirtildi.

Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi, gazetecilere BM Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, ülke medyasında, Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinden önce bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı.

Trump, iddiaları kabul ederek, "Avrupa ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edene kadar bu yardımları askıda tutacağım, çünkü yardım yapmıyorlar." diye konuştu.

TALİMATI VERDİ

Trump  Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada  "Şu anda Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil ediyorum ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığım telefon görüşmesinin tamamen gizliliği kalkmış ve redaksiyondan geçmemiş dökümünün yarın yayımlanması için talimat verdim." ifadesini kullandı.

Görüşmenin dökümü yayımlanınca bunun ne kadar "dostça ve tamamen uygun bir görüşme olduğunun" görüleceğini belirten Trump, "Biden ve oğlunun aksine ortada bir baskı ve bir karşılık bekleme durumu yok. Bu olanlar, tüm zamanların en büyük ve en yok edici cadı avının devamından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Öte yandan ABD medyasında çıkan haberlere göre Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ilerleyen saatlerde Trump'ın azil sürecinin başlatılması için soruşturma açılmasını isteyeceği belirtildi.

ABD'DE "BİDEN" İDDİALARI

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti.

DEMOKRATLARLA KRİZ

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da iddia edilmişti.

Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki gösteriyor.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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