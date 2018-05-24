Son dakika…Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki tarihi zirve iptal edildi
ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur’da görüşmesinin şu anda uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği duyuruldu. Beyaz Saray, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'e yazdığı mektubu yayınlandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da planlanan zirvenin gerçekleşmesinin şu an için uygun olmadığını açıkladı.
ABD Başkanı, Singapur'da planlanan zirvenin iptal edilmesine bahane olarak, Kim Jong-un'un son açıklamalarında 'büyük öfke ve açık düşmanlık' bulunmasını gösterdi.
Trump'ın Kim Jong-un'a yazdığı mektupta, Kuzey Kore lideriyle bir gün buluşmayı arzu ettiği ifadesi yer alıyor.
Trump, mektupta, "Kendi nükleer kapasiteniz hakkında konuşuyorsun, fakat bizimki o kadar büyük ve güçlü ki, Tanrı'ya bunu bir gün kullanmak zorunda kalmamak için dua ediyorum" sözlerine yer verdi.
Trump'ın Kuzey Kore liderine yazdığı mektup....
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