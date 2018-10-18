Son dakika... Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor
ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin bugüne kadarki en net açıklamasını dün yaptı. Andrews Hava Kuvvetleri Üssü’nde, gazetecilerin, Kaşıkçı’nın öldürülüp öldürülmediğine yönelik sorusuna Trump, “Bana kesinlikle öyle geliyor (öldürüldü). Bu çok kötü bir şey” yanıtını verdi. Trump, Amerikan New York Times gazetesine ise “Çok büyük bir mucize olmadıkça, onun öldüğünü kabul ediyorum” açıklaması yaptı. Trump bu çıkarımını ise birçok ülkeden gelen istihbarat raporlarına dayandırdığını söyledi.
SONUÇLARI AĞIR OLACAK
Öldürme talimatının kimin tarafından verildiğine yönelik kesin sonuçlara varılması için “biraz erken” olduğunu aktaran Amerikan Başkanı, gerçeğin ortaya çıkacağına dair şüphesi olmadığını ifade etti.
Trump, Kaşıkçı’yı Suudi yönetiminin öldürdüğünün ortaya çıkması halinde, Washington’ın buna yönelik tepkisinin çok ağır olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bazı soruşturmaları, bazı sonuçları bekliyoruz. Yakında bunları edineceğiz ve bir açıklama, çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum. Ama üç farklı soruşturma hakkındaki sonuçları bekliyoruz.”
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya bu konuda ne olduğuna bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli. Bunun bir bedeli olacaktır” dedi.
PENCE: KAŞIKÇI OLAYINDAN SORUMLULAR HESAP VERMELİ
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra bir daha çıkamayan ve öldürüldüğü tahmin edilen Cemal Kaşıkçı ile ilgili "Dünya bu konuda ne olduğuna bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli" açıklamasını yaptı.
Pence, ABD’nin Colorado eyaletinde katıldığı bir toplantıda gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını cevaplarken şu ifadeleri kullandı:
"Dünya bu konuda ne olduğuna dair bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli. Emin olabilirsiniz ki olaya dair bilgileri bir araya getireceğiz ve Başkan (Donald Trump) kararını verecek. Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır."
İki gün önceki açıklamasında da Pence, "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle