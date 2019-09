Son dakika... Trump duyurdu: John Bolton görevden alındı

ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

John Bolton

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.

John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.

Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....