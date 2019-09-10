Son dakika... Trump duyurdu: John Bolton görevden alındı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın görevden alındığını açıkladı. Trump, attığı Twitter mesajlarında, "Dün akşam John Bolton'a, Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi, yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim, o da bu sabah sundu" dedi. Bolton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasını kendisinin önerdiğini ve Trump'ın cevap olarak "Bunu yarın konuşalım" dediğini paylaştı.
ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün gece Bolton'a, artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.
Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu belirten Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
John Bolton
Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını kaydetti.
John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi." açıklamasında bulundu.
Bolton ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, yaklaşık 1 buçuk saat sonra Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Eylül 2019
JOHN BOLTON: TRUMP 'YARIN KONUŞALIM' DEDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya John Boltondan yine sosyal medya üzerinden cevap geldi.
Bolton'dan istifasını istediğini yazan Trump'a cevap olarak Bolton, istifasını kendisinin verdiğini ve Trump'ın cevap olarak, "Bu konuyu sonra konuşalım." dediğini yazdı.
"BEYAZ SARAY, İRAN'I ANLAMAK İÇİN DAHA AZ ENGELLE KARŞILAŞACAK"
Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, sosyal medyadan, Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bolton'ın aylar önce "İran'ın 3 ay sonra olmayacağı" vaadinde bulunduğunu hatırlatan Rebii, "Biz halen duruyoruz ancak o (Bolton) gitti. Tüm İran düşmanları aynı şekilde tek tek sahneyi terk etti. Ekonomik terörün ve savaşın en büyük savunucusunun ihraç edilmesiyle Beyaz Saray, İran gerçeğini anlamak için daha az engelle karşılaşacak." ifadelerini kullandı.
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