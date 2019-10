Son dakika... Trump duyurdu! DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi." bilgisini paylaştı.



Öldürülen kişinin ismini açıklamayan Donald Trump, "Büyük ihtimalle en üst görevi alacaktı ama şimdi o da ölü." ifadesini kullandı.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!