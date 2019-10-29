Son dakika... Trump duyurdu! DEAŞ'ın kritik ismi öldürüldü
ABD Başkanı Donald Trump, ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçmesi öngörülen bir ismin öldürüldüğünü açıkladı.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin yerine geçecek 1 numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından ortadan kaldırıldığı teyit edildi." bilgisini paylaştı.
Öldürülen kişinin ismini açıklamayan Donald Trump, "Büyük ihtimalle en üst görevi alacaktı ama şimdi o da ölü." ifadesini kullandı.
Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019
ABD'NİN BAĞDADİ OPERASYONU
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 8 helikopterle İdlib'in kuzeyine giden ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.
Trump, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de dün, DEAŞ Sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.
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