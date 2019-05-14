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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.05.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Trump, '120 bin asker' iddiasını yalanladı

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Son dakika... Trump, '120 bin asker' iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesinin dün yayımladığı "ABD, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlanıyor" şeklindeki haberin doğru olmadığını belirtti.

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, İran'la artan gerilime ilişkin açıklamalar yaptı.

Trump, bir soru üzerine, NYT gazetesinin dün yayımladığı ve "ABD'nin, İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını içeren haberine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"NYT'nin haberi ise kesin yalan haberdir. NYT yalan haber yazıyor. (Bölgeye asker gönderme) Bunu kesinlikle yapardım ancak böyle bir şeyi planlamadık. Umarım planlamak zorunda da kalmayız. Eğer planlamış olsaydık bundan daha fazla asker gönderirdik."

 

"DAHA FAZLA ASKER GÖNDERİRDİK"

Trump'ın İran'a karşı 120 bin asker gönderme gibi bir plan yapmadıklarını belirtmesine rağmen, "eğer planlamış olsaydık daha fazla asker gönderirdik" şeklindeki açıklaması, ABD'nin İran'la askeri bir karşılaşma ihtimalini göz ardı etmediği şeklinde yorumlandı.

NYT'nin söz konusu iddiasını Trump yalanlarken, Pentagon'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazetede dün yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, geçen perşembe günü ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'in Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarına "İran tehdidine karşı bölgeye 120 bin asker gönderme planını da içeren bir sunum yaptığı" iddia edilmişti.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin dün yaptığı son açıklamada, İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir adım atması durumunda karşılığının "ağır" olacağını söylemişti.

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