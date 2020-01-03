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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Son dakika: Trablus'taki tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu

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Son dakika: Trablus'taki tek sivil havalimanında uçuşlar durduruldu

Libya’nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu

Libya’nın başkenti Trablus’un tek sivil havalimanı Mitiga'daki ticari uçuşlar, darbeci General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Libya basınında yer alan haberlere göre, başkent Trablus’taki havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter’e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı’na dün gece roket isabet ettiği aktarıldı.

Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

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