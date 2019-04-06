Son dakika... Trablus Uluslararası Havalimanı ele geçirildi
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın tamamının kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.
BM ÇAĞRI YAPMIŞTI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması için çağrıda bulunmuştu.
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