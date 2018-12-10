Son dakika... Theresa May açıkladı: Brexit oylaması ertelendi
İngiltere Başbakanı Theresa May, yarın parlamentoda yapılması planlanan Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı.
Anlaşmanın yüksek oranda kabul görmediğinin anlaşıldığını söyleyen May, Kuzey İrlanda ile ilgili tedbir maddesinin kaygı yarattığını belirtti. Bu madde ile ilgili olarak Brüksel’le yeniden görüşüleceğini vurgulayan Theresa May, ayrıca hükümetin ’anlaşmasız ayrılık’ seçeneğine ilişkin hazırlıklarını da hızlandıracağını söyledi.
STERLİN DEĞER KAYBETTİ
Son gelişmeler sonrası ise İngiliz Sterlini değer kaybetti.
Sterlin/Dolar kuru 1,26'ya inerek son bir buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.
Ayrıntılar geliyor...
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