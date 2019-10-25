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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Türkiye'den terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığı
GeriDünya Son dakika... Türkiye'den terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığı
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Dünya
CNN Türk
25.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'den terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığı

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CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek. ABD’nin Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi’ye vize verebileceği öne sürülmüştü.

ABD’nin Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi’ye vize verebileceği öne sürülmüştü. Bazı Senatörler ABD Dışişleri'ne mesaj göndererek terörist Kobani'nin ABD'ye gelmesi durumunda vize kolaylığı sağlanmasını istedi. 

CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın verdiği bilgilere göre, vize vermesi ve terörist Şahin Ferhat Abdi’nin ABD’ye gitmesi durumunda Türkiye dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek.

Teröristin iadesinin sağlanması amacıyla geçici olarak ABD’den tutuklanması istenecek.

ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist ABD’den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Abdi’nin İnterpol tarafından aranması. Ankara Sulh 5. Mahkemesinin de kararı var.

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

İlk etapta Dışişleri aracılığı ile bir nota verilecek. Mazlum Kobani'nin ABD topraklarına ayak basması durumunda geçici olarak tutuklanması istenecek.

Hem Interpol tarafından kırmızı bülten hem de suçluların iadesi anlaşması aynı anda devreye sokulacak.

Hemen tutuklanması istenecek. Bugün Adalet Bakanının izlenecek prosedürü anlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT’de katıldığı canlı yayında “ABD’nin bu adamı bize iade etmesi lazım” demişti.

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