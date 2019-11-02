Son dakika... Tel Abyad'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa’nın karşısında bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.
Tel Abyad kent merkezinde bulunan pazar yerinde öğleden sonra PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Büyük gürültüyle meydana gelen ve Akçakale’den de duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda yaralananlar ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG/PKK'nın Tel Abyad'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da pazar yerine yapılan ve sivilleri hedef alan saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını aktardı.
İbrahim Kalın, "Bu saldırı, YPG terör örgütünün gerçek ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, terörün her türüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.
MSB'DEN SİVİLLERE SALDIRI AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Barış Pınarı Harekât Bölgesinde Telabyad merkezinde herşeyin güzelleştiği, normalleştiği bir ortamda, buna tahammül edemeyen PKK / YPG’li alçaklar tarafından Telabyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde, bir bombalı aracın patlatılması sonucunda ilk verilere göre 13 sivil hayatını kaybetmiş, 20 civarında sivil yaralanmıştır.
Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor ve tüm ülkeleri bu acımasız terör örgütüne karşı tavır almaya davet ediyoruz.
Saldırıda hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Barış Pınarı Harekâtı neticesinde evlerine ve topraklarına geri dönebilen Tel Abyadlı masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısı yapan eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bu insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyoruz! https://t.co/pE7i9ymG47#MSB #TSK pic.twitter.com/1LtcqD30Uu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2019
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