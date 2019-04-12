Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan İtalya ve Fransa'ya sert tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararına ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesine sert tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu sözleri söyledi: "İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya'ya 2. Dünya savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz."
"(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı 'anma' günü ilan etmesi) Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir."
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