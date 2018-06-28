Son dakika... Tarihi zirvenin yeri belli oldu!
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirvenin 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşeceği belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı belirtildi.
ABD Başkanı Trump, temmuz ayında Avrupa'ya yapacağı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini ifade etmişti.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da dün yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın üçüncü bir ülkede görüşeceğini kaydetmişti. Zirvenin tarih ve yerinin yarın açıklanacağını kaydeden Uşakov, iki liderin baş başa görüşeceğini, birlikte kahvaltı edeceğini ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtmişti.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle