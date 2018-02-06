Son dakika: Tarihi gün... Falcon Heavy fırlatıldı

SpaceX firmasının Dünya’nın en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu milyarder işadamı Elon Musk roketin içerisine Tesla Roadster aracını da koydu. Roadster uzaya giden ilk otomobil unvanını elde etti.

Patlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi. 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya'nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.

TARİHİ GÜN!

Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.

ABD'nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi.

Musk, test uçuşununun riskli olduğu, başarı ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söylemişti.

SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturdu. Musk, Mars'ın yörüngesine yerleştirileceğini, aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söylemişti.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 Şubat 2018

Uzaya gönderilen Tesla otomobilden canlı yayın yapıldı.

"Falcon Heavy"nin fırlatılmasında kullanılan iki uzay kapsülü uzaya çıktıktan sonra zarar görmeden dünyaya geri indirildi. İki kapsülün ilerleyen projelerde tekrar kullanılması planlanıyor.

"ARABA DÜNYADAN 400 MİLYON KM UZAĞA GİDECEK"

Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" demişti.

Musk araca takılmış kameralardan "inanılmaz görüntüler" elde edeceklerini de vaadetmişti.

Türkiye saati ile 23:45 fırlatılan Falcon Heavy'nin uzaya gönderilmesini binlerce kişinin Florida kıyılarından izlendi.

Musk'un şirketi SpaceX, fırlatma işleminin 3 saat süreceğini açıklamıştı.

SpaceX, Falcon Heavy roketinin tamamen dolu bir Boeing 737 yolcu uçağını yörüngeye taşıyacak kadar güçlü olduğunu ifade ediyor. Roket bu özelliğiyle NASA'nın astronotları aya taşıyan devasa roketi Saturn V'i takip ediyor.

Öte yandan NASA da, insanları aya ve daha sonra da Mars'a göndermek için Space Launch System (SLS) adını verdiği kendi ağır fırlatma roketini geliştiriyor.

Ancak projede yaşanan gecikmeler nedeniyle ilk test uçuşunun 2020'yi bulabileceği ifade ediliyor.

TÜM UZAY ENDÜSTRİSİ ROKETİN FIRLATILMASINI İZLEDİ

Ticari uzay girişimleri NASA için cazip bir alternatif olabilir. SpaceX, Falcon Heavy'nin daha küçük modeli olan Falcon 9 kargo roketleri taşıdığını ve rakip United Launch Alliance tarafından geliştirilen Delta IV roketinden iki kat daha fazla yükü daha ucuza taşıyabileceğini söylüyor.

Falcon Heavy'nin fırlatma maliyeti 90 milyon dolar iken Delta Heavy 435 milyon dolara uzaya gidebiliyor.

Ancak SLS'in maliyetini azaltmayı vaat eden tek girişimci Musk değil. Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos da New Glenn adını verdiği güçlü bir roket üstünde çalıştığını açıkladı. Bezos ayrıca bundan daha da güçlü "New Armstrong" adında bir roketin de geliştirildiğini söyledi.

Roket içerisinden uzaya gönderilen Tesla otomobilden canlı yayın yapıldı. Aracın uzay boşluğundaki yolculuğu roketten ayrı olarak devam ediyor.

NASA, ABD ordusu ve özel şirketler bugünkü test uçuşunu yakından takip etti.

Guardian gazetesine konuşan uzay savunma kuruluşu Planetary Society direktörü Casey Dreier "Eğer Falcon Heavy çalışır ve uzaya çıkarsa bu pek çok olasılığın önünü açar. NASA SLS'i beklemek yerine derin uzay geçidi için parçaları koymaya ya da ayın yörüngesine bir istasyon yerleştirmeye başlayabiliriz diyebilir" demişti.

70 metre uzunluğundaki Falcon Heavy dünyanın alçak yörüngesine 64 tonluk yük yerleştirebiliyor. Bu, uzaya beş çift katlı otobüs götürmekle aynı.

Musk'ın roketinin başarılı olması ABD istihabaratının ve ordusunun daha büyük uydular kullanması, Mars'ın yüzeyine daha büyük ve daha akıllı robotlar gönderilmesi, Jüpiter, Satürn ve bu gezegenlerin uydularına yolculuk edilmesi gibi adımların önünü açabilecek.

Falcon Heavy projesi ilk kez 2011'de ilan edilmiş, ilk uçuş 2013 için planlanmıştı.