Son dakika: Tarihi gün... Falcon Heavy fırlatıldı

SpaceX firmasının Dünya’nın en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli Cape Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu milyarder işadamı Elon Musk roketin içerisine Tesla Roadster aracını da koydu. Roadster uzaya giden ilk otomobil unvanını elde etti.

Patlatıldıktan üç dakika sonra, sürat artırıcı roketlerinden ayrılan Falcon Heavy ve ikinci etap Dünya yörüngesine doğru ilerledikçe en riskli bölümün sona erdiği bildirildi. 2 roket görevini tamamladıktan sonra sorunsuz dünyaya geri döndü. Falcon Heavy ise önümüzdeki saatler boyunca, Dünya'nın Van Allen radyasyon bandını dolaşacak.

TARİHİ GÜN!

Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.

ABD'nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi.

Musk, test uçuşununun riskli olduğu, başarı ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söylemişti.

SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturdu. Musk, Mars'ın yörüngesine yerleştirileceğini, aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söylemişti.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O