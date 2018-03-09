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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSon dakika: Tarihi gelişme... Trump, Kim Jong-un'la görüşecek
Dünya Son dakika: Tarihi gelişme... Trump, Kim Jong-un'la görüşecek
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Dünya
WASHINGTON (AA)
09.03.2018 - 03:44, Son Güncelleme:

Son dakika: Tarihi gelişme... Trump, Kim Jong-un'la görüşecek

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Son dakika: Tarihi gelişme... Trump, Kim Jong-un'la görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceği bildirildi. Birçok kişinin gerçekleşmesi imkânsız olarak gördüğü görüşmeye ilişkin açıklanacak detaylar merakla bekleniyor. Reuters'a konuşan Güney Koreli bir yetkiliye göre, Kim Jong-un Trump'la buluşması durumunda, bu görüşmeden büyük sonuçlar çıkacağını söyledi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı. 

Kuzey Kore lideri Kim'in Trump'a gönderdiği ve içinde ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşme beklentisinin de yer aldığı bir mektuptan bahseden Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için mayıs ayında Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi." ifadesini kullandı. 

Chung, Trump'ın Kuzey Kore cephesi tarafından bildirilen görüşme teklifini kısa süre içinde kabul ettiğini açıkladı.  

- KUZEY KORE FÜZE DENEMESİ YAPMAYACAK 

Chung, "Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." değerlendirmesini yaptı. 

Güney Koreli yetkili ayrıca, bu adımlarla iki ülke arasında barışçıl bir çözüm bulunması umutlarının daha da güçlendiğini vurguladı. 

- BEYAZ SARAY TEYİT ETTİ 

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Kim'in bir araya geleceğini doğruladı. Sanders, görüşme yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini kaydetti. 

Açıklamada Sanders, "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. O zamana kadar (Kuzey Kore üzerindeki) tüm yaptırımlar ve maksimum baskı devam etmelidir." ifadesine yer verdi. 

Önceki gün Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yılların ardından ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD (olumlu veya olumsuz) her iki yönde de daha ileri gitmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Son dakika: Tarihi gelişme... Trump, Kim Jong-unla görüşecek

- OLİMPİYAT DİPLOMASİSİ 

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı. 

İki ülke heyetlerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı. 

Son dakika: Tarihi gelişme... Trump, Kim Jong-unla görüşecek

Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'taki açılış törenine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da katılmıştı. Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyet, iki günlük ziyarette dün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yemekte bir araya gelmiş, Kim'in "yeniden birleşme" ve daha yakın ilişkiler tesis etme konusunda isteğini dile getirdiği kaydedilmişti. 

DOLARI BÖYLE ETKİLEDİ...

ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşeceğine ilişkin haberlerle dolarda küresel değerlenmeye paralel dolar/TL de yükselirken, yurtdışı piyasalardaki
gelişmelere paralel bir seyir bekleniyor.

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayına kadar Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme davetini kabul etmekte istekli olduğunu göstermesinin ardından Kuzey Kore nükleer gerilimiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıkta ilerleme kaydedilmesi umutlarının artmasıyla yen karşısında yükseldi.

Güney Kore elçisi Washington'da, Trump'ın istekli olduğunu dile getirdiğini ve Kim'in nükleer silahların yok edilmesi konusunda taahhütte bulunduğunu söyledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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