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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriDünya Son dakika... Tarihi buluşma... ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri biraraya geldi
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Dünya
AA
12.06.2018 - 06:24, Son Güncelleme:

Son dakika... Tarihi buluşma... ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri biraraya geldi

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Son dakika... Tarihi buluşma... ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri biraraya geldi

Yakın tarihin en çok beklenen, en sıradışı olarak görülen zirvesi başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un yaklaşık 40 dakika baş başa görüştü. Tarihte ilk kez bir Kuzey Kore Lideri, ABD Başkanı ile bir araya geldi.

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  • Trump ve Kim arasında tarihi zirve İşte dünyanın beklediği ilk fotoğraflar
  • Trump ve Kim arasında tarihi zirve İşte dünyanın beklediği ilk fotoğraflar
  • Trump ve Kim arasında tarihi zirve İşte dünyanın beklediği ilk fotoğraflar
  • Trump ve Kim arasında tarihi zirve İşte dünyanın beklediği ilk fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

Son dakika... Tarihi buluşma... ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri biraraya geldi
"Buraya gelmek kolay olmadı"

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan dün açıklanan programda, yaklaşık 45 dakika sürmesi öngörülen ilk görüşmenin Trump ile Kim arasında sadece birer tercüman eşliğinde yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu baş başa görüşmenin ardından 1,5 saat sürmesi beklenen heyetler arası temaslara geçileceği ve daha sonra da çalışma yemeği yenileceği bildirilmişti.

Son dakika... Tarihi buluşma... ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri biraraya geldi

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