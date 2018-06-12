Son dakika... Tarihi buluşma... ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkıştı.

İki lider, Sentosa Adası'nda ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önüne kurulan kırmızı halıda birbirlerine doğru yürüdü, kuvvetlice el sıkışarak poz verdi.

Yerel saatle 09.00 civarında ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde tokalaşarak objektiflere poz veren iki lider, daha sonra baş başa görüşmeyi yapacakları odaya beraber geçti.

Görüşmenin yapıldığı odaya gelişlerinde bir kez daha kameralara poz veren Trump ile Kim, basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.

Trump ve Kim'in inişli çıkışlı ilişkisi, son 18 ay içinde hakaretlerden savaş tehditlerine kadar uzanmıştı.

''BURAYA GELMEK KOLAY OLMADI''

Zirvede olmaktan dolayı iyi hissettiğini belirten Trump, "(Kim ile) Çok önemli bir görüşme yapacağız." dedi.

Kim ise "Buraya gelmek kolay olmadı. Engeller vardı ancak bunları aşarak buraya geldik." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞME 38 DAKİKA SÜRDÜ



ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Trump ile Kim'e sadece birer tercümanın eşlik ettiği buluşmanın ardından heyetler arası görüşmenin yapılacağı odaya geçerken iki lider basın mensuplarının yoğun sorularıyla karşılaştı.

TRUMP: ZİRVE ÇOK ÇOK İYİ GİDİYOR



Kuzey Kore lideri Kim ile basın mensuplarının yanına gelen Trump, zirveye ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik, gerçekten çok olumlu. Sanıyorum herkesin düşündüğünden daha iyi. Şimdi imza atmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza atmaktan kastın ne olduğuyla ilgili ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Trump'ın, Kim ile ortak bir metni kamuoyuna açıklayabileceği öne sürüldü.

''BİLİM KURGU FİLMİNDEN BİR BÖLÜM OLDUĞU DÜŞÜNÜLECEK''



Kim ise tercümanı aracılığıyla, "Birçok insan bunun bir tür bilim kurgu filminden bölüm olduğunu düşünecek." dedi. Kim ayrıca, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılıp arındırılmayacağına ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularına ise herhangi bir cevap vermedi.

Heyetler arası görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü ve ABD adına Trump'ın dışında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yer aldığı bildirildi.

Daha sonra ABD ve Kuzey Kore heyetleri çalışma yemeğine geçti. Yemeğe ise ABD heyetine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim ve Ulusal Güvenlik Konseyi Asya Direktörü Matt Pottinger'in de katıldığı belirtildi.

KAMERALAR ÖNÜNDE ANLAŞMAYI İMZALADILAR

Görüşmenin ardından iki lider anlaşma imzalamak üzere tekrar kameraların karşısına geçti. Önlerindeki anlaşmayı aynı anda imzalayan Trump, ve Kim kısa birer açıklama yaptı. Kim, "Dünya önemli bir değişime şahit oluyor" ifadelerini kullanırken Trump, " Büyük bir sorunu çözeceğiz bunu bütün dünya için yapacağız." diye konuştu.

Geçen hafta Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Kuzey Kore ile bu sürecin tek bir görüşmede biteceğini sanmıyorum, muhtemelen birkaç görüşme olabilir. Kuzey Kore ile ilişkilerimizin normalleştiğini görmek isteriz. Eğer işler iyi giderse Kim Jong-un'u ABD'yi ziyaret etmesi için davet edebilirim. Belki de ziyarete Beyaz Saray'dan başlar." değerlendirmesini yapmıştı.

TRUMP BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Trump tarihi görüşmelerin ardından şu açıklamalarda bulundu:

Bu anlaşmanın sonu tamamen silahlardan arınma olacak. Evet bu aynı zamanda uluslararası camiada da doğrulanabilir olacak.

Soru: Kim güven sağlama konusunda size ne söyledi? Bildiğiniz gibi Kuzey Kore benzer taahhütlerde bulundu, sonrasında durum beklendiği gibi olmadı..

Evet bundan bahsetti. Geçmişte izledikleri bir yol vardı. Ve bunu gördük ancak milyarlarca dolar harcandı nükleer silahlanma için. Bunun sonucunda hiçbir şey alamadılar. Dolayısıyla bir daha aynısı olmayacak diye bir taahhüt aldık. Çünkü geçmişi unutmak onlar için bir hata olacaktır.Kendisi benden çok istiyor. Ama asla bilemeyiz, zaman gösterecek. Çok kapsamlı bir belge imzaladık.

Soru: Korkunç bir insan hakları sicili var Kuzey Kore'nin bu da sizin konuştuğunuz konulardan mıydı?

Evet konuştuk. Gelecekteki görüşmelerimizde insan hakları daha da gündeme gelecek. Bunun hakkında sayısız mektup ve arama gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Bir çok kişi ailesini, cenazelerini geri istiyor. Esir tutulanların salınmasını istiyor. Bugün bu da gündeme geldi. Ve son dakikada da olsa buna karar verildi. Bu süreçle başlatılacak. Çok fazla kişi bu kampanya sayesinde babamın, oğlumun bedenlerini en azından cenazelerini geri gönderin diye kampanyalar yapıldı. Ve önceden bunda bir farkındalık yoktu artık var. Kendisi de bunu öğrendikten sonra tavrını değiştirdi. Çünkü o da anlıyor.

6 binden fazla kişinin cenazeleri geri gönderilecek. Bu pek çok insan için çok önemli.

Diyalogdan kaçmak, masaya oturmaktan kaçınmak gibi bir şey artık söz konusu değil. Bildiğiniz gibi önceden milyarlarca dolar verilmiş olsa da nükleer programdan vazgeçmemişlerdi. Bugün benim için çok önemli.

Barış anlaşması konusunda konuştunuz mu?

Yani elbette bildiğiniz gibi onlar da bunu yapmak için dört gözle bekliyorlar. Ama doğru anı bekliyoruz ki Beyaz Saray'da zaten davet edeceğimi düşünüyorum. Önümüze bakacağız ve ne zaman bunun yapılacağına karar vereceğiz. Pek çok şey bu zirvede konuşuldu. dolayısıyla henüz buna zamanımız olmadı. Ve bu olduğu zaman tabi ki haberiniz olacak.

Japonya’nın rolü ne oldu? Esirler serbest bırakıldı mı?

Evet, ben Japonya’ya gittiğimde Japon esirler çok önemli bir konuydu. Ben de zirvede bunu gündeme getirdim. Belgeye koymadık bunu ancak tabi ki de bu konuşulacak.