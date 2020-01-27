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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 27.01.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

Son dakika! Taliban duyurdu: ABD askeri uçağını düşürdük

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Son dakika! Taliban duyurdu: ABD askeri uçağını düşürdük

Bugün Afganistan'da düştüğü iddia edilen uçakla ilgili çelişkili açıklamalar yapılmıştı. Reuters'ın yer verdiği bilgiye göre Taliban düşen uçak iddiası ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Taliban'ın yaptığı açıklamada, ABD askeri personelini taşıyan bir uçağın Afganistan'ın Gazni bölgesinde vurularak düşürüldüğü, uçağın içerisinde üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere kurtulan olmadığı iddia edildi. 

HAVAYOLU ŞİRKETİ YALANLAMIŞTI

Bugün öğle saatlerinde Afganistan’da Kandahar kentinden Kabil’e giden Afgan Ariana Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti.

Ardından havayolu şirketinden yapılan açıklamada yolcu uçağının düştüğüne dair ididalar yalanlanmıştı.

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