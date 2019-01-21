Son dakika... Taliban askeri üsse saldırdı
Taliban, Afganistan'da askeri üsse saldırdı. Saldırıda 100'ün üzerinde ölü olduğu bildirildi.
Reuters'ın son dakika geçtiği bilgiye göre Taliban, Afganistan'da askeri üsse saldırdı. Saldırıda 100'ün üzerinde ölü olduğu ifade edildi.
Bazı yetkililer ölü sayısının 126 olduğunu açıklarken bu konuda henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.
Bölge sorumluları ise 100'ün üzerinde ölü olduğunu açıkladı. Hükümet yetkilileri söylenenleri reddetti.
Taliban saldırının sorumluluğunu üstlendi.
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