Son dakika... T2 Trainspotting filminin yıldızı Bradley Welsh öldürüldü
2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde kurşunlanarak öldürüldü.
2017 yapımı T2 Trainspotting filminin yıldızı ve sinema oyuncusu Bradley Welsh İskoçya'nın Edinburgh kentinde kurşunlanarak öldürüldü.
İskoçya polisinden yapılan açıklamada Bradley Welsh'in dün gece yarısı silahlı saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ünlü oyuncunun suikaste kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
‘Trainspotting 2’ star Bradley Welsh shot dead in Scotland https://t.co/yy42NZGzQS pic.twitter.com/VlFLjeIBbj— Page Six (@PageSix) April 18, 2019
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