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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.10.2018 - 18:53, Son Güncelleme:

Son dakika... Suudi Arabistan'dan flaş açıklama: Nasıl öldürüldü ve cesedi nerede bilmiyoruz

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Son dakika... Suudi Arabistan'dan flaş açıklama: Nasıl öldürüldü ve cesedi nerede bilmiyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul konsolosluğunda öldürüldüğünü ancak Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bundan haberi olmadığını iddia etti. Cubeyr, "Soruşturma neticesinde Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü ortaya çıkardık. Nasıl öldürüldüğünü ve cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Fox News haber kanalında konuşan Cubeyr, Prens Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetine dair bilgi ve sorumluluğu olmadığını savundu.

Kaşıkçının ölümünde ismi geçen kişilerin Veliaht Bin Selman'a yakın kişiler olmasına rağmen Bin Selman'ın olaydan nasıl habersiz olabildiğine ilişkin soru üzerine Cubeyr, bu isimlerin Veliaht'a yakın olmadığını iddia etti.

Cubeyr, "Veliaht Prens söz konusu iddiaları yalanladı ve bundan haberi yoktu. Olaydan üst düzey istihbarat yetkilerinin de haberi yoktu. Bu kişiler güvenlik meseleleriyle ilgilenen normal güvenlik elemanlarıydı. Bu şahısların yetki ve sorumluluklarını aştıkları bir operasyondu. Kaşıkçı'yı konsoloslukta öldürerek hata yaptılar ve bunu saklamaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

60 YAŞINDAKİ YAZAR 15 GÜVENLİKÇİYE NASIL DİRENDİ?

Cubeyr, 60 yaşındaki bir yazarın, 15 güvenlik görevlisine nasıl direndiğine ilişkin soruya ise "Olay olduğunda 15 kişinin hepsinin konsoloslukta olduğuna inanmıyorum. Bu gruptaki kişileri inceliyoruz, nasıl bir araya geldiklerini araştırıyoruz." yanıtını verdi.

ABD'li bir senatörün "Veliaht Prens'in, Kaşıkçı cinayetinden bilgi sahibi olduğuna eminim." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Cubeyr, bu suçlamanın gerçeklere dayanmadığını savundu.

"BU ÇOK KÖTÜ BİR HATAYDI"

Cubeyr, "Bu çok kötü bir hataydı. (Ailesine) Taziye dileklerimizi iletiyoruz, acılarını paylaşıyorum. Keşke bu önlenebilseydi. Ancak çok büyük bir hata yapıldı. Eminim bunun sorumluları cezasını çekecek." dedi.

"CESEDİN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Suudi güvenlik güçlerinin Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığına ilişkin kendilerine rapor vererek yanılttıklarını da öne süren Cubeyr, Türkiye'den gelen
bilgilerin bunun aksi yönde olması üzerine soruşturma açtıklarını söyledi.

Cubeyr, "Soruşturma neticesinde Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü ortaya çıkardık. Nasıl öldürüldüğünü ve cesedin nerede olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

Şok iddia Kaşıkçının cesedinin kime teslim edildiği ortaya çıktı
Şok iddia! Kaşıkçı'nın cesedinin kime teslim edildiği ortaya çıktı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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