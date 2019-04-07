Son dakika... Suudi Arabistan'da bombalı saldırı
Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Abu Hadriyah denetim noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi.
Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Abu Hadriyah denetim noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bombalı saldırı sonucu dört kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgisi bulunduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
Four terrorists, 3 of them were on al-Qatif wanted list, attacked Abu Hadriyah check point in Eastern Saudi Arabia attempting to escape out of the country. 2 were captured and the other 2 were killed. pic.twitter.com/jGUO5yBTJb— عبدالله بن خالد (@AbdullahKhaledS) April 7, 2019
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