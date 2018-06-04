Suudi Arabistan'da bir ilk! Ehliyetleri dağıtmaya başladılar...
AFP haber ajansı, Suudi Arabistan'ın bugün tarihinde ilk kez kadınlara ehliyet dağıtmaya başladığını duyurdu. Kadınların 24 Haziran tarihinden itibaren araba kullanmaya başlayacağı ülkede ilk ehliyetler yeni sahiplerini buldu.
Suudi Arabistan'da devlet medyası, ilgili devlet kurumunun uluslararası ehliyetlerin Suudi Arabistan için geçerli ehliyetler olarak tanınma işlemine başlandığını ve ilk ehliyetlerin kadın sürücü adaylarına teslim edildiğini aktardı.
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