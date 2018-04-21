Son dakika: Suudi Arabistan'da Başkanlık Sarayı'nda silah sesleri
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Başkanlık Sarayı içinden ve çevresinden çatışma, ağır silah sesleri geliyor. Suudi Arabistan İç İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kral Salman ve Muhammed bin Salman'ın hayatta olduğu ancak çatışma sırasında ölenlerin olduğu bildirildi.
Sosyal medyadaki videolarda saray çevresinden kesintisiz olarak silah sesleri geldiği duyuluyor.
DARBE İDDİASI
Öte yandan Amerikan medyasında yer alan haberlere göre de, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alukas Nepils’in başını çektiği bir grup darbe girişiminde bulunuyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle