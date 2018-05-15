Son dakika! 'Suudi Arabistan'a roket saldırısı'
Yemen basını, İran destekli Şii Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Olaya ilişkin Suudi Arabistan henüz bir doğrulama yapılmadı.
Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yemen medyasında yer alan haberlere göre, Husiler Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki liman şehri Cizan'da bulunan Kral Faysal Askeri Üssü'ne roket attı.
Husiler, son aylarda Suudi topraklarına yönelik füze saldırılarını yoğunlaştırdı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'de Husilere karşı operasyon düzenliyor.
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