Son dakika! Suudi Arabistan ilerledi... İran savaş gemisi gönderdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika! Suudi Arabistan ilerledi... İran savaş gemisi gönderdi!
GeriDünya Son dakika! Suudi Arabistan ilerledi... İran savaş gemisi gönderdi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
21.06.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Son dakika! Suudi Arabistan ilerledi... İran savaş gemisi gönderdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Suudi Arabistan ilerledi... İran savaş gemisi gönderdi!

İran, Suudi Arabistan destekli güçlerin Yemen'de önemli kazanımlar elde etmesinin ardından Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne 2 savaş gemisi gönderdi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Deniz Kuvvetlerinin helikopter taşıma kapasitesine sahip Hark ve destroyer destek gemisi Subulan'dan oluşan 54'ncü Filo Aden Körfezi'ne gönderildi.

Arap Yarımadası'nın güney kıyısında Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz'e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.

SUUDİ DESTEKLİ YEMEN ORDUSU İLERLİYOR

Suudi Arabistan destekli Yemen ordusunun ülkenin kuzeyindeki Sada ve orta kesimindeki Beyda illerinde Husilerin kontrolündeki bazı yerleri ele geçirdiği bildirildi.

Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı Tuğgeneral Adil bin Ali el-Musabi, Yemen ordusu enformasyon merkezine yaptığı açıklamada, 3 gündür Sada ilinin güneybatısındaki Ez-Zahir ilçesinin merkezi El-Melahiz bölgesinde güvenlik güçleri ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin El-Har'aşi ve Er-Ruki dağlarında kontrolü sağlayarak Melahiz çarşısına 1 kilometre uzaklıktaki El-Garze dağlarına doğru ilerlediğini aktaran Musabi, Husilerin önemli kayıp verdiğini dile getirdi.

Öte yandan 26. Piyade Tugayına bağlı Özel Görevler Bölüğü Komutanı Yüzbaşı İsam Buhaybih de ordu güçlerinin, Beyda ilindeki Akabetu'l-Kanzaa sıradağlarında kontrolü sağladığını belirtti. Bu sabahtan beri çatışmalarda Husilerden 10 kişinin öldüğünü, 8'inin esir alındığını aktaran Buhaybih, mayın patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının yaralandığı bilgisini verdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rahip vaftiz sırasında bebeği tokatladı... Tepki yağıyor

Son dakika! Suudi Arabistan ilerledi... İran savaş gemisi gönderdi!

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

İtalyan markasının sığınmacı fotoğraflı reklamına tepki