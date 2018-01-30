Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Son dakika! Suudi Arabistan duyurdu: "Ritz Carlton'da kimse kalmadı"

    Son dakika! Suudi Arabistan duyurdu: "Ritz Carlton'da kimse kalmadı"

    Hürriyet Haber
    30.01.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan prens ve üst düzey yöneticilerin hepsini serbest bıraktı. Suudi prensler Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutuluyordu.

    Ayrıntılar geliyor... 

    Etiketler: son dakika , haberler , suudi arabistan , suudi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri