Haberler >Dünya>Son dakika! Suudi Arabistan duyurdu: "Ritz Carlton'da kimse kalmadı"
Son dakika! Suudi Arabistan duyurdu: "Ritz Carlton'da kimse kalmadı"
Hürriyet Haber
30.01.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:
Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan yönetimi yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan prens ve üst düzey yöneticilerin hepsini serbest bıraktı. Suudi prensler Riyad'daki Ritz Carlton otelinde tutuluyordu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.