Son dakika! Suriye'de sıcak gelişme... 4 Rus askeri öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de 4 Rus askerlerinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, Deyrizor'da çıkan çatışmalarda, Suriye rejimine bağlı güçlere saldıran grup içindeki 43 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise DEAŞ tarafından rejim güçlerine düzenlenen saldırıda, Suriye ordusundan 26, Rus ordusundan ise 9 askerin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde dün gece çıkan çatışmalarda 4 askerini kaybettiğini doğruladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Teröristlerden oluşan birkaç mobil grup Deyrizor bölgesinde konuşlanan Suriye hükümet kuvvetlerine ait topçu bataryalarına saldırı düzenledi. Teröristlerin açtığı ateş sonucunda orada askeri gözlemci olarak görev yapan 2 askerimiz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki askerimiz ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Saldırgan teröristlerin ateşine Suriye birlikleriyle bölgede bulunan Rus askerleri karşılık verdi. Bir saat kadar devam eden çatışmada 43 militan imha edildi”
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