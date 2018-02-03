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    Son dakika: Suriye'de Rus uçağı düşürüldü

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 18:27 | Son Güncelleme:

    AFP'nin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı habere göre Suriyeli muhalifler bugün bir Rus uçağı düşürdü. AFP'nin haberinden kısa süre sonra Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada SU-25 tipi uçaklarının düşürüldüğünü teyit etti. Uçaktaki pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

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    • Suriyede Rus uçağı düşürüldü
    • Suriyede Rus uçağı düşürüldü
    • Suriyede Rus uçağı düşürüldü
    • Suriyede Rus uçağı düşürüldü

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman Fransız ajansına, İdlib'in kuzeybatısında bir Rus uçağının düşürüldüğünü söyledi.

    Abdülrahman, Rus uçağını hangi muhalif grubun düşürdüğünü belirtmedi. Söz konusu bölgede Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) gibi El Kaide uzantısı grupların da faal olduğu biliniyor.

    RUSYA'DAN AÇIKLAMA
    Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de muhalifler tarafından düşürülen uçağın Rus uçağı olduğunu ve uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib’de bulunan gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. 

    Rus pilotun uçak düşmeden önce kendini fırlatmayı başardığı ifade edilen açıklamada, pilotun El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede girdiği çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi. 

    Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi. 

    Suriyeli kaynaklardan gelen ilk bilgilerde, İdlib'de düşürülen uçağın Esed rejimine ait olduğu iddia edilmişti. 

    Son dakika: Suriyede Rus uçağı düşürüldüRUSYA’DAN MİSİLLEME: 30 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ
    Rusya’ya ait SU-25 taarruz uçağının füzeyle vurulması ardından Rus Hava Kuvvetlerinin bölgeyi bombardımana tuttuğu duyuruldu.

    Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında Rus uçağının vurularak düşürüldüğü İdlib bölgesinde dört koldan kapsamlı hava harekatı gerçekleştirildiği kaydedildi.

    Bölgede El Nusra militanlarının telsiz görüşmeleri dinlenerek operasyon neticesinde en az 30 militanın imha edildiği kaydedildi. Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA

    Etiketler: Son dakika , Suriye , Rusya
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