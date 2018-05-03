Son dakika! 'Suriye'de Rus savaş uçağı düştü'
Suriye'nin Lazkiye vilayetindeki Ceble kentinde bir Rus savaş uçağı denize çakıldı. Uçağın denize düştükten sonraki haline ait olduğu ifade edilen görüntüler Suriyeli sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Rus ordusu SU-30 savaş uçağında bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Suriye'nin Lazkiye vilayetindeki Ceble kentinde denize düşen SU-30 model Rus savaş uçağının denize çakılma nedeni henüz bilinmiyor.
'KUŞ SALDIRISI' İDDİASI
Rus ordusundan yapılan açıklamada, uçağın 'vurulma' nedeniyle düşmediği ifade edilirken, Rus basını olayın 'kuş saldırısı' nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hımeymim Üssü'nden havalanan savaş uçağının, kısa süre sonra Akdeniz’de düştüğü belirtildi.
Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yönettiği ana merkez üssü durumunda.
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