Son dakika: Suriye'de roketli saldırı... Onlarca ölü var
Reuters ve AP'nin haberine göre, Suriye'nin başkenti Şam'da bir pazar yerine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Reuters'e göre 29, AP'ye göre ise 24 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yeri yakınına düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, başkent Şam'da bulunan bir pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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