Suriye'de askeri üslerde büyük patlamalar: Gözler o ülkeye döndü
Suriye televizyonları, Hama ve Halep'te rejime ait bazı askeri üslere füze saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail medyasında saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı. Saldırı sonrası yangın çıktığı belirtilirken en az 38 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Rus Sputnik haber ajansına konuşan Suriyeli bir güvenlik yetkilisi, 47. Tugay'da silah deposunun vurulduğunu duyurdu. Saldırının ardından büyük patlamalar yaşandığı ve yangın çıktığı ifade ediliyor.
İsrail Haaretz gazetesinin haberinde, saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddiaya yer verildi. Sky News Arabia kanalı da, muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırılar sonucu en az 38 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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