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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
11.04.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Son dakika... Sudan'da ordu yönetime el koydu

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Son dakika... Sudan'da ordu yönetime el koydu

Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.

Sudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı. Sudan Ordusu Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Sudan genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu. Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN HARTUM BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURU YAYINLADI

"Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sizlerden ricamız süreç netleşinceye ve bizden mesaj alıncaya kadar sokağa çıkmamanız ve evlerinizde kalmanızdır.

Whatsapp gruplarından da gerekli açıklamalar ve duyurular yapılmaktadır. Whatsapp gruplarımıza üye olmayan vatandaşlarımızın isim ve telefon numaralarını bize (+249 90 090 4119) iletmesini bekliyoruz."

Sudan'da ordu yönetime el koyduSudan Savunma Bakanı Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini açıkladı.
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Sudan'da askeri hareketlilik
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