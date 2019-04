Son dakika... Sri Lanka'daki terör saldırılarının ardından Trump'tan ilk açıklama

Trump'ın Twitter hesabında paylaştığı notta şu ifadelere yer verildi:

"Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında 138 kişi yaşamını yitirdi ve 600'den fazla kişi yaralandı. ABD Sri Lanka'nın muhteşem halkına en içten taziyelerini sunuyor. Yardımcı olmak için hazırız"

Trump attığı tweette 138 kişi yerine 138 milyon ifadesini kullandı. Daha sonra ilk tweetini silerek 138 milyon ifadesini 138 olarak değiştirdi.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!