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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
25.04.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Sri Lanka'da savunma müsteşarı istifa etti

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Son dakika... Sri Lanka'da savunma müsteşarı istifa etti

Sri Lanka'da Paskalya terör saldırılarındaki ihmallerinden ötürü istifası istenen güvenlik yetkililerinden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hemasiri Fernando istifa etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Fernando'nun istifasını sunduğunu, fakat yerine atama yapılana kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Sirisena, dün, Paskalya günü yaşanan terör saldırılarındaki görev ihmalleri nedeniyle savunma müsteşarı, genelkurmay başkanı ve emniyet müdürünün görevden alınacağını ve bu kişilerin yerine 24 saat içinde yeni atamalar yapılacağını duyurmuştu.

Güvenlik kurumlarının başındakilerin dost bir komşu ülkeden saldırılarla ilgili gelen uyarılar doğrultusunda harekete geçmedikleri gibi kendisini de bu konuda bilgilendirmediklerinin altını çizen Sirisena, "Bu ülkenin istihbarat birimlerinin aktardığı bilgiler ilgililerce tarafıma iletilmemiştir. Eğer durum böyleyse ivedilikle önlem alınmalıdır. Görevini yerine getiremeyenler hakkında gereği yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, daha önce yaptığı açıklamada, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan yerel terör örgütü "Ulusal Tevhid Cemaati"ni sorumlu tutmuştu. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Terör örgütü DEAŞ sözde haber ajansı aracılığıyla yayımladığı açıklamada, saldırıları üyelerinin gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.

Emniyet Müdür Yardımcısı Priyalal Disanayaka imzasıyla yayımlanan, ülkenin 4 güvenlik birimine gönderilen 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunda, Ulusal Tevhid Cemaatinin Paskalya törenleri sırasında kiliselere yönelik saldırı planladığına dair bilgilerin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Hint istihbaratının Sri Lankalı yetkilileri ülkedeki ilk terör saldırısından 2 saat önce uyardığı iddia edilmişti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 359 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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