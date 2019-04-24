Son dakika... Sri Lanka'da kontrollü patlama paniğe yol açtı
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama kentte paniğe sebep oldu. Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardena patlamayı, sinema yakınlarında bulunan şüpheli bir motosikletin kontrollü şekilde imha edilmesi olarak açıkladı. Savunma Bakanı ayrıca saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 60 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama kentte paniğe sebep oldu. Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardena patlamayı, sinema yakınlarında bulunan şüpheli bir motosikletin kontrollü şekilde imha edilmesi olarak açıkladı. Savunma Bakanı ayrıca saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen 60 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
Son bilgilere göre, 359 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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