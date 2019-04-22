Son dakika... Sri Lanka'da bir patlama daha!
Sri Lanka'da Colombo Kilisesi yakınında yeni bir patlama meydana geldi.
Colombo Kilisesi yakınında bir kamyonette yeni bir patlamanın olduğu ifade edildi.
Bomba imha ekipleri bir patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken patlayıcının infilak ettiği öğrenildi.
Sri Lanka polisi, başkent Kolombo'daki ana otobüs terminalinde 87 adet patlayıcı bulunduğunu duyurmuştu.
Ülkede Pazar günü düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi. Polis, bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alındı.
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