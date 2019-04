Son dakika... Sri Lanka'da art arda yeni patlamalar: İki Türk vatandaşı yaşamını yitirdi

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 185 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Toplamda gerçekleştirilen altı saldırının ardından Sri Lanka polisi ülkenin Dehiwela kentindeki hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Yeni saldırı sebebiyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Yedinci patlamanın ardından başkent Colombo'nun Orugodawatta bölgesinde yeni bir patlamanın daha meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Sri Lanka Savunma Bakanı saat 18:00 - 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma hizmetlerine erişim kısıtlandı. Terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ TÜRK VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi.

2 dead in an explosion took place inside a small hotel in Dehiwela pic.twitter.com/wR5wMinueb — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) April 21, 2019

Çok sayıda kişi kan bağışı için hastanelere koştu.

PAZAR AYİNİ HEDEF ALINDI

Sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırılar başkent Colombo'daki St. Anthony Kilisesi'ni, 5 yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerini, Negombo'daki St. Sebastian Kilisesi'ni ve Batticaloa'daki Zion Kilisesi'ni hedef aldı.

Pazar Ayini'nin Paskalya Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle kiliselerin normalden daha kalabalık olduğu belirtiliyor. Sri Lanka polisi patlamaların intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaralı sayısının fazla olması sebebiyle halka kan bağışı yapma çağrısında bulunuldu. Öte yandan saldırılar öncesinde polisin ülkede Paskalya Pazarı'nı hedef alabilecek saldırılar düzenlenebileceği konusunda 10 gün önceden uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

SRİ LANKALI SİYASİLERDEN AÇIKLAMALAR

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, patlamalar nedeniyle şoke olduğunu belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Twitter hesabı üzerinden "Bugün halkımızı hedef alan alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Tüm Sri Lankalılara bu trajik zamanda birlik olma ve güçlü durma çağrısında bulunuyorum. Lütfen doğrulanmamış haberleri ve spekülasyonları yaymaktan kaçının. Hükümet bu olayı zapt etmek için acil önlemleri alıyor." notunu paylaştı ve Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) April 21, 2019

Sri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Paskalya Pazarı'nda kiliseleri ve otelleri hedef alan ve çok sayıda masum insanın ölümüne yol açan bombalı saldırılar katliam, panik ve kargaşa yaratmak için çok iyi şekilde koordine edilmiş gibi görünüyor. Demokrasiye, özgürlüğe ve ekonomik refaha değer veren herkes bu iğrenç girişimi bozguna uğratmak için bir arada olmalı" notunu yazdı.