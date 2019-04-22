Son dakika.. Sri Lanka'da 87 patlayıcı daha bulundu
Sri Lanka polisi, başkent Kolombo'daki ana otobüs terminalinde 87 adet patlayıcı bulunduğunu duyurdu.
Sri Lanka polisi, başkent Kolombo'daki ana otobüs terminalinde 87 adet patlayıcı bulunduğunu duyurdu.
Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da Meryem Ana Kilisesi ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti.
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki hayvanat bahçesi yakınında ve Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.
Sri Lanka polisi tarafından saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
Saldırılarda, Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş da yaşamını yitirmişti.
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