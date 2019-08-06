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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Son dakika! Son bir haftada 500 araçtan oluşan iki konvoy... ABD yine yaptı
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Dünya
06.08.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Son dakika! Son bir haftada 500 araçtan oluşan iki konvoy... ABD yine yaptı

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Son dakika! Son bir haftada 500 araçtan oluşan iki konvoy... ABD yine yaptı

Sputnik'in haberine göre Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD’nin Irak’tan Suriye’nin Haseke ilindeki Kamışlı şehrine silah ve mühimmat dolu onlarca araç geçirdiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Suriye devlet haber ajansı SANA, ABD’nin Irak’tan Suriye’nin Haseke ilindeki Kamışlı şehrine silah ve mühimmat dolu onlarca araç geçirdiğini belirtti.

Haberde söz konusu araçların, Irak’ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı DSG'ye destek bağlamında olduğunun altı çizildi.

500'Ü BULDU

Haberde uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiği belirtildi.

3 Ağustos'ta ABD, terör örgütü YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne destek için yeni bir askeri sevkıyat gerçekleştirmişti. Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı belirtilen 300 araçlık konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü.

ABD konvoyu Nusaybinden görüntülendi
ABD konvoyu Nusaybin'den görüntülendi
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