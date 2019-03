Son dakika... Somali'de bombalı araçla saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç bir otel ve restoranın yakınlarında patlatıldı. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Polis ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Patlamanın meydana geldiği sırada restoranda çok sayıda kişi bulunduğu aktarıldı.

UPDATE:At least 10 people mostly civilians reportedly dead,several wounded when a car loaded with explosive devices parked a popular restaurant in Mogadishu went off . #Somalia pic.twitter.com/ji8JnCB5Za