Son dakika... Somali'de bombalı araçla saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç bir otel ve restoranın yakınlarında patlatıldı. Patlama sebebiyle ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç bir otel ve restoranın yakınlarında patlatıldı. Patlama sebebiyle ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Polis ölü sayısının artabileceğini söyledi.
Patlamanın meydana geldiği sırada restoranda çok sayıda kişi bulunduğu aktarıldı.
VIDEO: Huge explosion heard Mogadisho busy street Maka Al-Mukarama #Somalia. pic.twitter.com/DCPxjeaCOf— Mohmoud Omer Osman (@MohmoudOmer1) March 28, 2019
UPDATE:At least 10 people mostly civilians reportedly dead,several wounded when a car loaded with explosive devices parked a popular restaurant in Mogadishu went off . #Somalia pic.twitter.com/ji8JnCB5Za— Somalia Live News (@MohaBulbul) March 28, 2019
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