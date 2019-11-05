Son dakika... Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Illapel kentinin 28 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremin, 49 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.
Aralarında başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinin yanı sıra 5 bölgede hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
M6.2 #earthquake (#sismo) strikes 183 km NW of #Santiago (#Chile) 12 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/QgubiHReCS— EMSC (@LastQuake) November 4, 2019
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