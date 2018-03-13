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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerMoskova- Londra hattı geriliyor: Sinir harbi!
Dünya Moskova- Londra hattı geriliyor: Sinir harbi!
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Sıradaki Haber:Gerilimin gölgesinde ilk temas!

Dünya
13.03.2018 - 22:14, Son Güncelleme:

Moskova- Londra hattı geriliyor: Sinir harbi!

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Moskova- Londra hattı geriliyor: Sinir harbi!

Eski Rus istihbaratçı ve kızının İngiltere’de kimyasal bir madde ile zehirlenmesi üzerine Britanya Başbakanı May’in Rusya’ya ‘güvenilir’ bir açıklama için dün gece yarısına kadar süre vermesine Moskova sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Londra numuneleri ulaştırana kadar taleplerine yanıt vermeyeceklerini vurguladı.

İNGİLTERE’DE eski Rus istihbaratçı Sergey Skripal (66) ve kızı Yulya’nın (33) 4 Mart’ta kimyasal bir madde ile zehirlenmeleri sonrası yoğun bakımdaki tedavileri sürerken, Rusya-Birleşik Krallık gerilimi de yükseliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki akşam bu kişilerin ‘Noviçok’ adı verilen askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiğini söylemiş, Moskova’ya da dün gece yarısına kadar ‘güvenilir’ bir yanıt vermesi için mühlet tanımıştı. May konuşmasında, “Güvenilir bir yanıt olmadığı takdirde, bu hareketin, Rus devletinin Birleşik Krallık’a karşı hukuk dışı güç kullanması anlamına geldiği sonucuna varacağız” ifadelerini de kullanmıştı. 

MOSKOVA ÖFKELİ

Bu sözlere dün Rusya’dan çok sert tepki geldi. İngiltere’nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada, May’in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de ‘ültimatom’ olarak nitelendirdi. 

‘YANIT VERMEYECEĞİZ’

“Neredeyse tüm İngiltere yönetimi üyelerinin uydurduğu dedikodular çıkar çıkmaz, Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması doğrultusunda uzmanlarımızın analizleri için dosyaya ulaşma başvurusunda bulunduk” diyen Sergey Lavrov, talebe olumsuz yanıt aldıklarını ifade etti. Lavrov, Londra yönetimi numuneleri ulaştırana kadar, taleplerine yanıt vermeyeceklerini de ekledi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

 Olaya ABD Başkanı Donald Trump’tan da dün tepki geldi. İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşeceğini söyleyen Trump, zehirlemenin Rusya’nın işi gibi göründüğünü kaydetti. May ile Trump görüşmesi dün gece saatlerinde gerçekleşti. May’in Trump’a sorumlunun yüksek olasılıkla Moskova olduğunu ilettiği belirtildi. Trump’ın ise İngiltere’nin yanında olduğunu dile getirdiği ve bu kimyasalın nasıl kullanıldığına dair Rusya’nın net cevaplar vermesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

BİLGİ NOTU

Sergey Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya’nın başkenti Viyana’da takas edilen dört istihbaratçı arasındaydı. Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başlamıştı. İngiliz istihbarat örgütü MI6 için çalışan bir diğer eski Rus ajanı Alexander Litvinenko ise 2006’da Londra’da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 ile zehirlenerek 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

‘NOVİÇOK’ NEDİR

İngiltere Başbakanı Theresa May’in suikast teşebbüsünde kullanıldığını açıkladığı ve ‘Noviçok’ olarak duyurduğu askeri nitelikteki sinir gazı gündemde. İngiliz BBC’ye göre Rusça “Yeni gelen” anlamına gelen bu maddeyi Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı (DSTL) uzmanları açıkladı. Noviçok, 1970-1980’lerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Dördüncü nesil kimyasal silah olarak niteleniyor. VX sinir gazından 5 ila 8 kat daha zehirli kabul ediliyor. Bazı versiyonları solunum yoluyla alınırsa 30 saniye ila 2 dakika arasında ölüme yol açıyor. Ciltle temas ile de geçebiliyor. Toz halinde temasta etkisi daha uzun sürebiliyor.

SONRAKİ ADIM NE OLUR

İngiltere’nin Rusya’ya karşı şu adımları atabileceği konuşuluyor: Üst düzey Rus diplomatları ve ülkede bilinen Rus istihbaratçıları sınırdışı edebilir. Rus işadamlarının ülkedeki faaliyetlerini sınırlayabilir. ABD’nin 2012’de çıkardığı Magnitskiy Yasası gibi yolsuzluk ile insan hakları ihlallerine karışmış Rus yetkililere yaptırım öngören benzer bir yasayı kabul edebilir. Russia Today (RT) gibi Rus yayın kuruluşlarının İngiltere’deki lisansı iptal edebilir. İngiliz yetkililer, Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na gitmeyebilir.

İHTİMALE TEHDİTLİ YANIT

Londra yönetiminin, Skripal olayının ardından Rus yayın organı Russia Today’in (RT) İngiltere’deki lisansını sorgulamasına Moskova’dan çok sert yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “RT kapanırsa, Britanyalı tek bir yayın organı ülkemizde çalışamaz” açıklamasında bulundu.

NATO VE AB’DEN TEPKİ

NATO, “Herhangi bir sinir gazı kullanımı korkunç ve tamamen kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, durumdan ve İngiltere’nin elindeki verilerden son derece endişeli olduklarını belirterek, “Tabii ki İngiltere bu bağlamda AB dayanışmasına güvenebilir” dedi. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans da sosyal medya mesajında, May’in açıklamalarını izlediğini vurgulayarak, “Yanınızdayız” ifadesini kullandı. Güven ÖZALP / BRÜKSEL

5. MADDE İHTİMALİ

İngiltere’nin konuyu NATO’ya taşıması da ihtimaller arasında yer alıyor. Rusya’nın İngiltere toprağında "yasa dışı güç uyguladığı" iddiasından hareketle atılabilecek böyle bir adımın, ittifakın 5. maddesinin işletilmesini gündeme getirebileceği savunuluyor. NATO üyelerinden birine yapılan saldırının bütün üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. madde, ittifakın tarihinde sadece 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin talebiyle uygulandı.

Rusya’ya karşı yaptırım kararı alınması durumunda May'in bunları yarın parlamentoda yapılacak haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda ilan etmesi öngörülüyor. Yaptırımların sertliğinin de İngiltere’nin uluslararası arenada konuyla ilgili gördüğü destekle orantılı olacağı belirtiliyor.

Ve adı kondu... Yeni kriz kapıda ABD de devreye girdi
Ve adı kondu... Yeni kriz kapıda! ABD de devreye girdi
 

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Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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