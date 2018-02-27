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    Son dakika.. Salih Müslim serbest bırakıldı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim Çekya mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları
    • Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğrafları

    PRAG'da bir konferansa katılan, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim, mahkemeye çıkarıldı. Reuters haber ajansı Salih Müslim'in duruşmanın ardından serbest bırakıldığını duyurdu. 

    Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslim'in duruşması TSİ 13.00'de başladı.

    Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.  Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı. 

    Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti. 

    Gözaltına alınan Salih Müslimin ilk fotoğraflarıGözaltına alınan Salih Müslim'in ilk fotoğrafları

    PYD/PKK'nın eski eşbaşkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

    Son dakika.. Salih Müslim serbest bırakıldı

    MÜSLİM HAKKINDA BİR YAKALAMA KARARI DAHA ÇIKMIŞTI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Çulurambar’daki vergi dairesinde birkaç hafta önce gerçekleştirilen patlamaya ilişkin soruşturmada, PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim hakkında dün yakalama kararı çıkarmıştı. Başsavcılık, kararı iade talepnamesine eklenilmesi için Adalet Bakanlığı’na göndermişti. Daha önce de Merasim sokak ve Güvenpark patlaması ile ilgili hakkında yakalama kararları verilmişti.

    BİNALİ YILDIRIM: ÇEKYA İÇİN İMTİHAN GÜNÜ

    Başbakan Binali Yıldırım, bugün grup toplantısında şunları söyledi: "PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim 24 Şubat'ta Çekya'da gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. Gerekli temaslar sürüyor. Gün NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Dileriz ki Çekya bu teröristi bize iade eder. Sonuç ne olursa olsun, şu kesindir. Bundan sonra eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz."

     

     

    Etiketler: son dakika
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